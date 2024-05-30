Ананченкова Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ананченков Илья Владимирович
Отец ребёнка: Ананченков Владимир Аверкиевич
Клюшки, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ананчеков Евдоким Владимирович
Отец ребёнка: Ананченков Владимир Аверкиевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ананчеков Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Ананченков Владимир Аверкиевич
Рождение ребёнка
14.10.1913
Дочь: Пивкина (Ананченкова) Ефросинья Владимировна
Отец ребёнка: Ананченков Владимир Аверкиевич
Смерть
Неизвестно