Щербакова Агния Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Щербакова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
26.12.1895
Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1898
Дочь: Щербакова-Корюкина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.12.1901
Дочь: Щербакова-Пьянкова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.05.1905
Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1908
Сын: Щербаков Семен Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно