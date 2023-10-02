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Щербакова Агния Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Щербакова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
26.12.1895

Сын: Щербаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: Щербакова-Корюкина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
12.12.1901

Дочь: Щербакова-Пьянкова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.05.1905

Сын: Щербаков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1908

Сын: Щербаков Семен Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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