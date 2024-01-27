Алексеев Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Петр Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Антонина Петровна
Мать ребёнка: Алексеева Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Алексеева Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Алексеева Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Любовь Петровна
Мать ребёнка: Алексеева Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алексеева Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Алевтина
Смерть
Неизвестно