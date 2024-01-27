Алексеев Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Петр Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Антонина Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Алексеева Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Любовь Петровна

Мать ребёнка: Алексеева Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Алексеева Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Алевтина

Смерть
Неизвестно

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