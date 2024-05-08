Федот
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Азаева (Комарова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Комарова Пелагея Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно