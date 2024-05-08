Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азаева (Комарова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Комарова Пелагея Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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