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Коврижных Александр

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Место рождения

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.08.1928

Дата смерти

21.11.2009

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928

Отец: Коврижных Василий

Мать: Коврижных Мария (Маруся)

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Место жительства
1946
Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
07.07.1952

Жена: Коврижных Зоя

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
17.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коврижных Зоя

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
28.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коврижных Зоя

Кизел, город Кизел, Пермский край
Смерть
21.11.2009
Кизел, город Кизел, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кизел, город Кизел, Пермский край
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