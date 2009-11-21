Коврижных Александр
Место рождения
Дата рождения23.08.1928
Дата смерти21.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928
Отец: Коврижных Василий
Мать: Коврижных Мария (Маруся)
Место жительства
1946
Бракосочетание
07.07.1952
Жена: Коврижных Зоя
Рождение ребёнка
17.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коврижных Зоя
Рождение ребёнка
28.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коврижных Зоя
Смерть
21.11.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно