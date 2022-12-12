Мартынов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.1939

Сын: Мартынов Владимир

Мать ребёнка: Капитолина

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Смерть
Неизвестно
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