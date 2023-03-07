Кощей Ефим Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощей Ефим Гавриилович

Кощей Ефим Гавриилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1920

Сын: Кощей Евгений Ефимович

Мать ребёнка: Кощей Анастасия Емельяновна

Место жительства
1920
Крестьянин села Терны Терновской волости Лебединского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощей Анастасия Емельяновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close