Кощей Ефим Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1920
Мать ребёнка: Кощей Анастасия Емельяновна
Место жительства
1920
Крестьянин села Терны Терновской волости Лебединского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно