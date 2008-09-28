Финота Шалесная Зинаида Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финота Шалесная Зинаида Константиновна

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Место рождения

д. Великая Воля Гродненская область Белорусская ССР

Дата рождения

17.06.1951

Дата смерти

28.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1951

Отец: Шалесный Или Шелесный Константин Иосифович

Мать: Шалесная Волчкевич Буер Елизавета Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финота Юрий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.08.1979

Дочь: Финота Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Финота Юрий Григорьевич

Рождение ребёнка
11.04.1982

Сын: Финота Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Финота Юрий Григорьевич

Смерть
28.09.2008

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