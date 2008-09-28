Финота Шалесная Зинаида Константиновна
Место рожденияд. Великая Воля Гродненская область Белорусская ССР
Дата рождения17.06.1951
Дата смерти28.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1979
Дочь: Финота Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Финота Юрий Григорьевич
Рождение ребёнка
11.04.1982
Отец ребёнка: Финота Юрий Григорьевич
Смерть
28.09.2008