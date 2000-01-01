Горбунов Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Горбунов Василий Федосеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Горбунова Авдотья Гордеевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Горбунова Авдотья Гордеевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Горбунов Михаил Семенович
Мать ребёнка: Горбунова Авдотья Гордеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Горбунов Прокофий Семенович
Мать ребёнка: Горбунова Авдотья Гордеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лукерия Семеновна
Мать ребёнка: Горбунова Авдотья Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно