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Горбунов Семен Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Горбунов Василий Федосеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Горбунова Авдотья Гордеевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Горбунова Авдотья Гордеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Горбунов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Горбунова Авдотья Гордеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Горбунов Прокофий Семенович

Мать ребёнка: Горбунова Авдотья Гордеевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лукерия Семеновна

Мать ребёнка: Горбунова Авдотья Гордеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Авдотья Гордеевна

Смерть
Неизвестно
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