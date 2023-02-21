Mäkärä Anders Sn
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Mäkärä Peter
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Mäkärä Abraham sn
Мать ребёнка: Catharina Tr
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Helena
Мать ребёнка: Catharina Tr
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Catharina Tr
Смерть
Неизвестно