Mäkärä Anders Sn — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mäkärä Anders Sn

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Mäkärä Peter

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Mäkärä Abraham sn

Мать ребёнка: Catharina Tr

Лошковицы Чухонские, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Helena

Мать ребёнка: Catharina Tr

Лошковицы Чухонские, Бегуницкая волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Catharina Tr

Смерть
Неизвестно
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