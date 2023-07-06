Затолокина Ольга Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затолокина Ольга Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1910

Дочь: Затолокина Валентина(Варвара) Дмитриевна

Отец ребёнка: Затолокин Дмитрий

Рождение ребёнка
02.04.1915

Дочь: Затолокина Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Затолокин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Затолокина Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Затолокин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затолокин Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Затолокин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Затолокин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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