Затолокина Ольга Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1910
Дочь: Затолокина Валентина(Варвара) Дмитриевна
Отец ребёнка: Затолокин Дмитрий
Рождение ребёнка
02.04.1915
Дочь: Затолокина Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Затолокин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Затолокина Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Затолокин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затолокин Филипп Дмитриевич
Отец ребёнка: Затолокин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Затолокин Дмитрий
Смерть
Неизвестно