Медведев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1954
Сын: Медведев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Карпенко Нина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпенко Нина Семеновна
Развод
Неизвестно
Жена: Карпенко Нина Семеновна
Смерть
Неизвестно