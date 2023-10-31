Танчевская Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танчевская Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.2006

Сын: Танчевский Глеб Алексеевич

Отец ребёнка: Танчевский Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
16.09.2013

Дочь: Танчевская Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Танчевский Алексей Геннадьевич

Рождение ребёнка
01.06.2015

Дочь: Танчевская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Танчевский Алексей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Танчевский Алексей Геннадьевич

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