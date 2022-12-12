Красин Леонид Борисович
Место рождения
Дата рождения27.07.1870
Дата смерти24.11.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1870
Место жительства
С 1881
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
С 1887
Место жительства
С 1897
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1905
Смерть
24.11.1926
г. Лондон, Великобритания
Место жительства
По 1926
г. Лондон, Великобритания