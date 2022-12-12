Красин Леонид Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасин Леонид Борисович

Красин Леонид Борисович

avatar

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

27.07.1870

Дата смерти

24.11.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
С 1870
Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
С 1881
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
С 1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1897
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.11.1926
г. Лондон, Великобритания
Место жительства
По 1926
г. Лондон, Великобритания
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close