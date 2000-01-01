Клокова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мирнова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клоков Евгений
Отец ребёнка: Клоков Юрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клоков Алексей
Отец ребёнка: Клоков Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клоков Александр
Отец ребёнка: Клоков Юрий Михайлович
Смерть
Неизвестно