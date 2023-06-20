Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимир

Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1932

Дата смерти

28.06.1935

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1932

Отец: Николай

Мать: ?

Смерть
28.06.1935
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close