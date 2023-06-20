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Владимир
Владимир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.1932
Дата смерти
28.06.1935
Пол
Мужской
Отец
Николай
1896 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1932
Отец:
Николай
Мать:
?
Смерть
28.06.1935
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