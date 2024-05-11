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Смирнов Владимир Александрович

Место рождения

Кежимский район, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кежимский район, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Механик вычислительной техники
Место жительства
Неизвестно
Кежимский район, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
06.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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