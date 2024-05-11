Смирнов Владимир Александрович
Место рожденияКежимский район, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кежимский район, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Механик вычислительной техники
Место жительства
Неизвестно
Кежимский район, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
06.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно