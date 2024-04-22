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Зяблов Иван Фёдорович

Место рождения

Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.09.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1898

Отец: Зяблов Фёдор Васильев

Мать: Зяблова Пелагея Косьмина (Козьмина\Козьминична)

Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.07.1923

Дочь: Ковалёва Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Зяблова Мария Михайловна

Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.09.1930

Сын: Зяблов Александр Иванович

Мать ребёнка: Зяблова Мария Михайловна

Синодское, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зяблова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Зяблова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяблова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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