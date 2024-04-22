Зяблов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения06.09.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1898
Рождение ребёнка
23.07.1923
Дочь: Ковалёва Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Зяблова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
15.09.1930
Сын: Зяблов Александр Иванович
Мать ребёнка: Зяблова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зяблова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Зяблова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зяблова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно