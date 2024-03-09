Иорданская (Крылова) Людмила Николаевна
Место рожденияс. Судай, Чухломский уезд
Дата рождения11.01.1907
Дата смерти21.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1907
с. Судай, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1938
с. Решма, Кинешемский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.05.1942
Рождение ребёнка
17.03.1948
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель математики
Смерть
21.07.1989