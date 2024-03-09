Иорданская (Крылова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Крылова) Людмила Николаевна

Место рождения

с. Судай, Чухломский уезд

Дата рождения

11.01.1907

Дата смерти

21.07.1989

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1907

Отец: Крылов Николай Васильевич

Мать: Крылова Клавдия Александровна

с. Судай, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иорданский Анатолий Михайлович

с. Решма, Кинешемский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иорданский Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иорданский Анатолий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель математики
Смерть
21.07.1989
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