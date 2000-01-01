Киприянова (Федяевская) Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова (Федяевская) Анна Спиридоновна

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Место рождения

Дресвянская Вологодская губ.

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Федяевский Спиридон Алексеевич

Мать: не указана

Дресвянская Вологодская губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Киприянов Афанасий Карпович

Отец ребёнка: Киприянов Карп Семенович

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприянов Карп Семенович

Смерть
Неизвестно
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