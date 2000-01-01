Киприянова (Федяевская) Анна Спиридоновна
Место рожденияДресвянская Вологодская губ.
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Федяевский Спиридон Алексеевич
Мать: не указана
Дресвянская Вологодская губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Киприянов Афанасий Карпович
Отец ребёнка: Киприянов Карп Семенович
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно