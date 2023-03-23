Мануйлова (Колесниченко) Екатерина Владимировна
Место рожденияКазахстан, Карагандинская область, город Сарань
Дата рождения17.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1994
Казахстан, Карагандинская область, город Сарань
Бракосочетание
18.07.2014
Рождение ребёнка
08.01.2016
Дочь: Мануйлова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Мануйлов Александр Вячеславович
Рождение ребёнка
21.08.2020
Сын: Мануйлов Егор Александрович
Отец ребёнка: Мануйлов Александр Вячеславович