Мануйлова (Колесниченко) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлова (Колесниченко) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Казахстан, Карагандинская область, город Сарань

Дата рождения

17.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1994

Отец: Колесниченко Владимир Иванович

Мать: Колесниченко Галина Ивановна

Казахстан, Карагандинская область, город Сарань
Бракосочетание
18.07.2014

Муж: Мануйлов Александр Вячеславович

Рождение ребёнка
08.01.2016

Дочь: Мануйлова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Мануйлов Александр Вячеславович

Рождение ребёнка
21.08.2020

Сын: Мануйлов Егор Александрович

Отец ребёнка: Мануйлов Александр Вячеславович

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