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Бледная Фекла Щетинина

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Место рождения

Село Кривец , Тимский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Кривец , Тимский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Бледный Дементий Порфирьевич

Отец ребёнка: Бледный Порфирий Петрович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Бледный Онисим Порфирьевич

Отец ребёнка: Бледный Порфирий Петрович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бледный Порфирий Петрович

Смерть
1777
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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