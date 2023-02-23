Бледная Фекла Щетинина
Место рожденияСело Кривец , Тимский уезд , Курская губерния
Дата рождения1722
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Кривец , Тимский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1744
Сын: Бледный Дементий Порфирьевич
Отец ребёнка: Бледный Порфирий Петрович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бледный Онисим Порфирьевич
Отец ребёнка: Бледный Порфирий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1777