Субботина Стефанида Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Суботин Ларион Семенович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Суботин Стефан Ларионович
Отец ребёнка: Суботин Ларион Семенович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Суботина) Васса Семеновна
Отец ребёнка: Суботин Ларион Семенович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Суботин Алексей Ларионович
Отец ребёнка: Суботин Ларион Семенович
Смерть
После 1829