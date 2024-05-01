Субботина Стефанида Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Стефанида Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Ларион Семенович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Суботин Ефим Ларионович

Отец ребёнка: Суботин Ларион Семенович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Суботин Стефан Ларионович

Отец ребёнка: Суботин Ларион Семенович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Суботина) Васса Семеновна

Отец ребёнка: Суботин Ларион Семенович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Суботин Алексей Ларионович

Отец ребёнка: Суботин Ларион Семенович

Смерть
После 1829

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