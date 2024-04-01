Пиньковский Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Крайнюк (Пиньковская) Ольга
Мать ребёнка: Пиньковская (Тимченко) Вера Викторовна
Рождение ребёнка
1980
Сын: Пиньковский Алексей
Мать ребёнка: Пиньковская (Тимченко) Вера Викторовна