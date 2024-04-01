Пиньковский Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиньковский Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиньковская (Тимченко) Вера Викторовна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Крайнюк (Пиньковская) Ольга

Мать ребёнка: Пиньковская (Тимченко) Вера Викторовна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Пиньковский Алексей

Мать ребёнка: Пиньковская (Тимченко) Вера Викторовна

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