Алдатова (Непомнящих) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения30.09.1938
Дата смерти05.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1938
Отец: Непомнящих Александр
Мать: Варвара
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
21.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алдатов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1964
Сын: Алдатов Михаил
Отец ребёнка: Алдатов Борис Михайлович
Смерть
05.01.1999
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно