Алдатова (Непомнящих) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатова (Непомнящих) Галина Александровна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

30.09.1938

Дата смерти

05.01.1999

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1938

Отец: Непомнящих Александр

Мать: Варвара

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
1955

Муж: Алдатов Борис Михайлович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
21.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алдатов Борис Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1964

Сын: Алдатов Михаил

Отец ребёнка: Алдатов Борис Михайлович

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
05.01.1999
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
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