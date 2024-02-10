Исакаев Гафиулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марзия
Рождение ребёнка
15.08.1918
Дочь: Исакаеева Сагирэ (Cагира) Первая дочь
Мать ребёнка: Зайнуллина Мархаба
Рождение ребёнка
1922
Сын: Исакаев Нигаматтулла Второй сын
Мать ребёнка: Зайнуллина Мархаба
Рождение ребёнка
15.03.1925
Дочь: Миржалалова (Исакаева) Хаерниса Третья дочь
Мать ребёнка: Зайнуллина Мархаба
Рождение ребёнка
1929