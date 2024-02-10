Исакаев Гафиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакаев Гафиулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марзия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марзия

Рождение ребёнка
15.08.1918

Дочь: Исакаеева Сагирэ (Cагира) Первая дочь

Мать ребёнка: Зайнуллина Мархаба

Рождение ребёнка
1922

Сын: Исакаев Нигаматтулла Второй сын

Мать ребёнка: Зайнуллина Мархаба

Рождение ребёнка
15.03.1925

Дочь: Миржалалова (Исакаева) Хаерниса Третья дочь

Мать ребёнка: Зайнуллина Мархаба

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Игамбердиева (Исакаева) Фэхэрниса (Фахрниса) Четвертая дочь Сын Рашид номер узнать у Малика

Мать ребёнка: Зайнуллина Мархаба

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