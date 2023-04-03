Челышев Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1991
Дочь: Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Челышева Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
29.03.1994
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Челышева Лариса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно