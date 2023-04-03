Челышев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челышев Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1991

Дочь: Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Челышева Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
29.03.1994

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Челышева Лариса Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышева Лариса Владимировна

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