Павлов Филипп Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Филипп Павлович

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Место рождения

Оболонная, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Оболонная, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1943
Москва, город федерального значения Москва
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