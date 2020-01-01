Кустов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Кустова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Кустова Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кустова Нина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно