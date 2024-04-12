Межуев Харитон Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Межуев Алексей
Рождение ребёнка
01.07.1914
Дочь: Межуева Анна Харитоновна
Мать ребёнка: Межуева Юлия Алексеевна
Рождение ребёнка
19.11.1917
Дочь: Межуева Екатерина Харитоновна
Мать ребёнка: Межуева Юлия Алексеевна
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Межуева Юлия Алексеевна
Смерть
Неизвестно