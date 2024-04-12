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Межуев Харитон Алексеевич

Место рождения

Куликово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Межуев Алексей

Мать: не указана

Куликово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1914

Дочь: Межуева Анна Харитоновна

Мать ребёнка: Межуева Юлия Алексеевна

Куликово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
19.11.1917

Дочь: Межуева Екатерина Харитоновна

Мать ребёнка: Межуева Юлия Алексеевна

Куликово, Дмитровский, Московская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Межуева Юлия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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