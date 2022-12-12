Белоногова (Тюленева) Лариса Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1976
Рождение ребёнка
16.09.1996
Сын: Белоногов Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Белоногов Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
13.04.2002
Отец ребёнка: Белоногов Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
16.04.2012
Сын: Белоногов Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Белоногов Сергей Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно