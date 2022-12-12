Белоногова (Тюленева) Лариса Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногова (Тюленева) Лариса Геннадьевна

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Место рождения

Большая Мурта, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1976

Отец: Тюленев Геннадий Дмитриевич

Мать: Жирнова Людмила Брониславовна

Большая Мурта, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.09.1996

Сын: Белоногов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Белоногов Сергей Вячеславович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.04.2002

Сын: Белоногов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Белоногов Сергей Вячеславович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.04.2012

Сын: Белоногов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Белоногов Сергей Вячеславович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоногов Сергей Вячеславович

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