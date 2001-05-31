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Мазун Станислав Васильевич

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Место рождения

Нижнегорский, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

01.08.1965

Дата смерти

Вычислено 31.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнегорский, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Вычислено 31.05.2001
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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