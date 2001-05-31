Мазун Станислав Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1965
Дата смертиВычислено 31.05.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Вычислено 31.05.2001
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область