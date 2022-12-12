Сучкина Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Сучкина Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сучкин Афанасий Игнатьевич
Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Сучкина Марина Игнатьевна
Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно