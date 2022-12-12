Сучкина Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкина Анисья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Сучкин Потап Игнатьевич

Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Сучкина Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сучкин Влас Игнатьевич

Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сучкин Афанасий Игнатьевич

Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Сучкина Марина Игнатьевна

Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Сучкин Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Сучкин Игнатий Петрович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучкин Игнатий Петрович

Смерть
Неизвестно
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