Палий Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Палий Василий Васильевич

Мать: (Палий) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Палий) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Палий) Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Палий) Антонина

Смерть
Неизвестно

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