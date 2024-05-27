Палий Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Палий Василий Васильевич
Мать: (Палий) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Палий) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Палий) Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Палий) Антонина
Смерть
Неизвестно