Хисматуллина Зулейха Гатаулловна
Место рождения
Дата рождения22.11.1922
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1940 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1994