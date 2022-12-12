Хисматуллина Зулейха Гатаулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина Зулейха Гатаулловна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.11.1922

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1940 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1994
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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