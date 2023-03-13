Тесницкая (Завражина) Анна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесницкая (Завражина) Анна Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1877

Муж: Тесницкий Михаил Степанович

Рождение ребёнка
01.03.1879

Дочь: Соломахина Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1883

Сын: Тесницкий Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Около 06.01.1885

Сын: Тесницкий Павел Михайлович

Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович

Рождение ребёнка
16.08.1890

Сын: Тесницкий Флор Михайлович

Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович

Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Тесницкий Семён Михайлович

Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович

Рождение ребёнка
25.08.1898

Сын: Тесницкий Александр

Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович

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