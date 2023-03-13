Тесницкая (Завражина) Анна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ефрем
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1877
Рождение ребёнка
01.03.1879
Дочь: Соломахина Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.02.1883
Сын: Тесницкий Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Около 06.01.1885
Сын: Тесницкий Павел Михайлович
Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1890
Сын: Тесницкий Флор Михайлович
Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович
Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1895
Сын: Тесницкий Семён Михайлович
Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович
Рождение ребёнка
25.08.1898
Сын: Тесницкий Александр
Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Тесницкий Михаил Степанович