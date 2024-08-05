Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Игнат Тиханович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Телюков Кузьма Игнатьевич

Отец ребёнка: Телюков Игнат Тиханович

Рождение ребёнка
10.08.1897

Дочь: (Телюкова) Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Телюков Игнат Тиханович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1900

Сын: Телюков Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Телюков Игнат Тиханович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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