Евсеев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Евсеев Иван Евсеевич
Мать: Евсеева Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Степанида? Ивановна
Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсеева Евдокия
Смерть
Неизвестно