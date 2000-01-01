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Евсеев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Евсеев Иван Евсеевич

Мать: Евсеева Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Евсеев Меркуль Иванович

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Степанида? Ивановна

Мать ребёнка: Евсеева Авдотья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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