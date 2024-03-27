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Хананаев Бааз Исакович

Место рождения

Дербент, город Дербент, Республика Дагестан

Дата рождения

14.01.1896

Дата смерти

17.01.1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1896

Отец: Хананаев Исак (Исог)

Мать: не указана

Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хананаева Шушана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хананаева (Ягудаева) Авишаг Сави (Савиевна)

Работа или профессия
Неизвестно
14 сп 21 дивизия войск НКВД, Ленинградский фронт 381 полк
Рождение ребёнка
Около 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хананаева (Ягудаева) Авишаг Сави (Савиевна)

Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хананаева (Ягудаева) Авишаг Сави (Савиевна)

Рождение ребёнка
14.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хананаева (Ягудаева) Авишаг Сави (Савиевна)

Смерть
17.01.1949
Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Дербент, город Дербент, Республика Дагестан

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