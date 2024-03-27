Хананаев Бааз Исакович
Место рождения
Дата рождения14.01.1896
Дата смерти17.01.1949
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1896
Отец: Хананаев Исак (Исог)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хананаева Шушана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
14 сп 21 дивизия войск НКВД, Ленинградский фронт 381 полк
Рождение ребёнка
Около 1927
Рождение ребёнка
Около 1928
Рождение ребёнка
14.10.1947
Смерть
17.01.1949
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно