Гугина Анна Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гугина Анна Евфимиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гугин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гугин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
30.12.1884

Дочь: Гугина Татьяна

Отец ребёнка: Гугин Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №106, стр. 329
Смерть
Неизвестно

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