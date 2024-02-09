Гугина Анна Евфимиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гугин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гугин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
30.12.1884
Дочь: Гугина Татьяна
Отец ребёнка: Гугин Михаил Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №106, стр. 329
Смерть
Неизвестно