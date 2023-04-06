Гусева Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Инна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1927 и 1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Павел

Смерть
Неизвестно
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