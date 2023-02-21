Филимонова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.2005
Сын: Филимонов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
03.01.2009
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
03.02.2020
Сын: Филимонов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно