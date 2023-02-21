Филимонова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.2005

Сын: Филимонов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
03.01.2009

Сын: Филимонов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
03.02.2020

Сын: Филимонов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Андрей Анатольевич

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