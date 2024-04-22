Аристова Светлана Владимировна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1984
Дочь: Лащинская Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Лащинский Андрей Александрович
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.03.1986
Дочь: Кузина-Лащинская Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Лащинский Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно