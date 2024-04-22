Аристова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова Светлана Владимировна

Место рождения

Балахтон, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аристов Владимир Афанасьевич

Мать: Семашко Галина Тихоновна

Балахтон, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.09.1984

Дочь: Лащинская Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Лащинский Андрей Александрович

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
04.03.1986

Дочь: Кузина-Лащинская Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Лащинский Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лащинский Андрей Александрович

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