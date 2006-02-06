Дергилев Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергилев Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1932

Дата смерти

06.02.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Белгородской области
Рождение ребёнка
23.05.1961

Сын: Дергилев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1968

Дочь: Дергилева Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.02.2006
Дата смерти не точная

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