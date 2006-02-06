Дергилев Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1932
Дата смерти06.02.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Белгородской области
Рождение ребёнка
23.05.1961
Сын: Дергилев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1968
Дочь: Дергилева Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.02.2006
Дата смерти не точная