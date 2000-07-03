Кокурин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1924
Дата смерти03.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1924
Отец: Кокурин Иван
Мать: Кокурина Анна
Рождение ребёнка
?.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокурина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокурина Клавдия Ивановна
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.10.1959
Дочь: Бессонова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кокурина Клавдия Ивановна
Смерть
03.07.2000
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область