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Кокурин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1924

Дата смерти

03.07.2000

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1924

Отец: Кокурин Иван

Мать: Кокурина Анна

Рождение ребёнка
?.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокурина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокурина Клавдия Ивановна

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.10.1959

Дочь: Бессонова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кокурина Клавдия Ивановна

Смерть
03.07.2000
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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