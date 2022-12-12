Казакова (Гончаренко) Вера Евстафиевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Рудавинская волость.
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Козина Роза Николаевна
Отец ребёнка: Казаков Николай Афанасиевич
Арест
05.09.1937
Работа или профессия
По 1937
Директор Иркутского медицинского рабфака
Отбывание наказания
Между 1937 и 1939
Место жительства
По 1937
Осуждение
21.12.1938
ст.58-7, 58-11 УК РСФСР 58-7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершённый в контрреволюционных целях путём ... Показать все
Реабилитация осужденного
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975