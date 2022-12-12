Казакова (Гончаренко) Вера Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Гончаренко) Вера Евстафиевна

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Место рождения

Николаевка, Харківська область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Гончаренко Евстафий Минаевич

Мать: Гарина Мария Васильевна

Николаевка, Харківська область
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Рудавинская волость.
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Козина Роза Николаевна

Отец ребёнка: Казаков Николай Афанасиевич

Арест
05.09.1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
По 1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Директор Иркутского медицинского рабфака
Отбывание наказания
Между 1937 и 1939
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
По 1937
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Осуждение
21.12.1938
ст.58-7, 58-11 УК РСФСР 58-7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершённый в контрреволюционных целях путём ... Показать все
Реабилитация осужденного
1957
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Николай Афанасиевич

Смерть
1975
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