Цепилов Егор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Цепилов Трофим
Мать ребёнка: Цепилова Марина Евдокимова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Цепилов Дмитрий
Мать ребёнка: Цепилова Марина Евдокимова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Цепилова Марина Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно