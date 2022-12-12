Цепилов Егор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепилов Егор Григорьевич

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Цепилов Трофим

Мать ребёнка: Цепилова Марина Евдокимова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Цепилов Дмитрий

Мать ребёнка: Цепилова Марина Евдокимова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Цепилова Марина Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цепилова Марина Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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