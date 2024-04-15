Щербаков Назар Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1874 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XH-L?i=702&cc=3511744
Крещение
13.10.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
03.10.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Денис Антонович Романченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно