Воробьёва (Маркова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Маркова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Иван

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: ?

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