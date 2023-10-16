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Воробьёва (Маркова) Анна
Воробьёва (Маркова) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Марков Иван
Мать
Татьяна
Дети
Людмила
Наталья
Добавил:
ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Марков Иван
Мать:
Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Наталья
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Людмила
Отец ребёнка:
?
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