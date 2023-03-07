Чувашева (Головиных) Мелония Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Чувашев Тимофей Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно